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Кризис с мигрантами показал реальное отношение Европы к Украине - (Европа нам поможет?)

Кризис с мигрантами показал реальное отношение Европы к Украине - (Европа нам поможет?)

Политолог Юрий Кот прокомментировал инициативу депутата от Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида превратить Украину в транзитную зону для мигрантов, рвущихся в Европу.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Самое время Толстому сделать заявление в ООН  в  ЕСПЧ , чтобы они поспособствовали Германии поскорее преодолеть миграционный кризис , основанный на том ,чтобы Польша не препятствовала прохождению мигрантов через свою территорию Германии  для выполнения своих обязательств перед мигрантами , которых они ждут с нетерпением , для пополнения  рабочих мест  во всех сферах производства страны .
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3 час.
Vasily Golov
Vasily Golov Юрий Кот до сих пор не понял суть отношений Запада к Украине. Обменяем лояльность на значительную часть суверенитета Украины.Разве не так?
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3 час.
Валентина Шашерина
Да уж, если политологу отрубить голову, она еще 15 минут будет говорить об Украине. Какой-то рядовой депутат бундестага что-то ляпнул, и вот вам целая теория. Тут и бедному Лукашенко, который выдавал визы "туристам" с билетами в один конец, место нашлось.
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12 мин.

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