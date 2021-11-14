Кризис с мигрантами показал реальное отношение Европы к Украине - (Европа нам поможет?)

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Самое время Толстому сделать заявление в ООН в ЕСПЧ , чтобы они поспособствовали Германии поскорее преодолеть миграционный кризис , основанный на том ,чтобы Польша не препятствовала прохождению мигрантов через свою территорию Германии для выполнения своих обязательств перед мигрантами , которых они ждут с нетерпением , для пополнения рабочих мест во всех сферах производства страны .

Vasily Golov Vasily Golov Юрий Кот до сих пор не понял суть отношений Запада к Украине. Обменяем лояльность на значительную часть суверенитета Украины.Разве не так?