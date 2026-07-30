БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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А сегодня — Пенза и Сарапул: Избирательные атаки на маркетплейсы — почему ВСУ охотятся на Wildberries, но не трогают Оzon

А сегодня — Пенза и Сарапул: Избирательные атаки на маркетплейсы — почему ВСУ охотятся на Wildberries, но не трогают Оzon

Западные миноритарные акционеры оказались защитой от нападения Киева? Сергей Аксёнов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Склады компании Wildberries раз за разом становятся целью дронов ВСУ.

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