А сегодня — Пенза и Сарапул: Избирательные атаки на маркетплейсы — почему ВСУ охотятся на Wildberries, но не трогают Оzon

Западные миноритарные акционеры оказались защитой от нападения Киева? Сергей Аксёнов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Склады компании Wildberries раз за разом становятся целью дронов ВСУ.
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