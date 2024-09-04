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Каманцев о бане директора «Оренбурга» Андреева: «За слова его бы так не наказали. Наказали за физическое воздействие. Он туда специально пришел и все делал»

Дмитрий Андреев был отстранен от футбола на три года, два из них – условно. После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

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