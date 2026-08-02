Бестселлеры–рекордсмены: самые популярные модели в РФ за последние 20 лет

С 2007 года дилеры реализовали свыше 33 миллионов новых легковых машин. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков подвел двадцатилетние итоги автомобильного рынка России и выяснил, какие модели внутри самых популярных брендов становились локомотивами продаж.
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