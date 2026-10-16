Воспитательница детского сада № 1 в Бугуруслане Оренбургской области Лия Галеева награждена медалью «За спасение погибавших».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропофол стал клю...
- Пропофол стал клю...
- ВА Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым