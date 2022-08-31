Евросоюз готовится к «огораживанию» России

Бурные обсуждения, как лишить российских граждан доступа к «священному Граалю» под названием «шенген», в течение сегодняшнего и завтрашнего дней должны достичь своей политической вершины Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия.
Бурные обсуждения, как лишить российских граждан доступа к «священному Граалю» под названием «шенген», в течение сегодняшнего и завтрашнего дней должны достичь своей политической вершины Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия.
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