Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты

German Myasnikov

Одна бабуля на сбережения (гробовые?) "буханку" купила и на фронт отправила, другая пенсию в "народный фронт"... У России ведь не хватает денег на катера да беспилотники с брониками - оно заботится о нас и даёт денег бедным гандонам и пидарасам, что-б те заботились о душе нашей...