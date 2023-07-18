Закон и Порядок

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Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты

Виртуозный Агутин — как критиковать СВО и получать президентские гранты

Юрий Кот Культурный фронт снова в недоумении. Не передать, сколько сообщений я получаю о певце Агутине — до сих пор несть числа.

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Комментарии
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German Myasnikov
Одна бабуля на сбережения (гробовые?) &quot;буханку&quot; купила и на фронт отправила, другая пенсию  в &quot;народный фронт&quot;... У России ведь не хватает денег на катера да беспилотники с брониками - оно заботится о нас и даёт денег бедным гандонам и пидарасам, что-б те заботились о душе нашей...
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