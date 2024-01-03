Владельца «Пэнтерс» оштрафовали за то, что он плеснул напитком в болельщиков чужой команды

Владелец клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс» Дэвид Теппер вынужден будет заплатить 300 тысяч долларов за нарушение правил лиги.
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