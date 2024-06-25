Максимов: IT-специалисты возвращаются с Запада из-за повестки в СМИ

Один из создателей предприятия Positive Technologies Юрий Максимов проинформировал о том, что покинувшие территорию Российской Федерации люди, которые трудятся в IT-секторе, стали ехать на Родину из-за того, что в государствах Запада безосновательно обвиняют русских во всех грехах.