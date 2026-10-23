Внезапно выяснилось, что внучка моих друзей живёт в Дубае. Понятно, что с этим городом связано много такого, что девушка там сразу приобретает ярлык.
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В любом деле есть самые лучшие...Самые лучшие красивые и умные - это эскорт.
Ну да, это было понятно всегда. Много очень слов и букв у автора, и длинных псевдо философских разглаглольствований, на самом деле все очень просто, посмотрите в нормальном бумажном словаре значение слова "эскорт".
Да это для обывателей ханжей и маргиналов одно и то же. А примеров женщин, которые работали в экскорте, которые именно вышли замуж за талантливых, достойных и богатых мужчин в мире достаточно много. Например, за Дугласа вышла замуж Зета -Джонс, за Кончаловского Высоцская...Прекрасные актрисы.