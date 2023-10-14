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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуркач третий раз вышел в финал «Мастерса»

17-я ракетка мира Хуберт Хуркач в полуфинале в Шанхае обыграл Себастьяна Корду – 6:3, 6:4. Хуркач третий раз вышел в финал «Мастерса».

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