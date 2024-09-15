Приглашает в жюри цирка откровенных врагов. За сына Юрия Никулина наконец взялись

Александр Ляхов Капитализм - феодализм.Автор не видит ничего предосудительного в том, что БОЛЬШИМ ЦИРКОМ (это бывший лидер циркового искусства в стране, это большущее производство) руководит серая, бездарная личность. Что можно ждать от такого руководства?

АЛ Александр Ляхов К сожалению эта практика имеет место во всех областях. Кастовость это форма коррупции. Для того чтобы её победить или хотябы утихомирить на время, надо снять весь слой бывших "коммунистов" с конфискацией нажитого тяжелым неправедным воровством.