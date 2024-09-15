Сразу, так сказать, для понимания. Великий клоун, артист и актер Юрий Никулин прошел Великую Отчественную войну от начала до конца.
Приглашает в жюри цирка откровенных врагов. За сына Юрия Никулина наконец взялись
Комментарии
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Александр Ляхов
Капитализм - феодализм.Автор не видит ничего предосудительного в том, что БОЛЬШИМ ЦИРКОМ (это бывший лидер циркового искусства в стране, это большущее производство) руководит серая, бездарная личность. Что можно ждать от такого руководства?
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3 час.
АЛ
Александр Ляхов
К сожалению эта практика имеет место во всех областях. Кастовость это форма коррупции. Для того чтобы её победить или хотябы утихомирить на время, надо снять весь слой бывших "коммунистов" с конфискацией нажитого тяжелым неправедным воровством.
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2 час.
Сергей Кептицин
40-летняя акробаткв Жасмин Страгу с такой здоровой рожей? Ни хрена себе!
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4 мин.
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