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Банды из американских тюрем бросают вызов русским. Ну подъезжайте...

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Они еще не знают, что в их американских тюрьмах &quot;лафа&quot;. Уверен, все побегут проситься назад в свою родную &quot;каталажку&quot; отсиживать.
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19 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Всё это уже описано в тех же старинных арабских сказках:&quot;И ударил он предводителя о землю и тот занялся самим собой&quot;. Время ускоряется и &quot;крах империализма&quot;,  &quot;о котором так много говорили большевики&quot; на обломках Великой Российской империи, виден нашему поколению. Обещанный в 80-х коммунизм не состоялся, зато падение авторитета американских президентов налицо. Арабы презрительно хмыкают, хотя доллар в рублях, как ни странно, крепнет стараниями наших финансовых умельцев, уронивших &quot;деревянненького&quot; от 6 рублей до 90.
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19 час.
В В
Ну и фотки! Как же они любят понтоваться. Даже на ногах фигушки, наверное.
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19 час.

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