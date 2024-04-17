Банды из американских тюрем бросают вызов русским. Ну подъезжайте...

Они еще не знают, что в их американских тюрьмах "лафа". Уверен, все побегут проситься назад в свою родную "каталажку" отсиживать.

ВЖ

Ванька Жуков

Всё это уже описано в тех же старинных арабских сказках:"И ударил он предводителя о землю и тот занялся самим собой". Время ускоряется и "крах империализма", "о котором так много говорили большевики" на обломках Великой Российской империи, виден нашему поколению. Обещанный в 80-х коммунизм не состоялся, зато падение авторитета американских президентов налицо. Арабы презрительно хмыкают, хотя доллар в рублях, как ни странно, крепнет стараниями наших финансовых умельцев, уронивших "деревянненького" от 6 рублей до 90.