ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Янки готовят к отправке "мексиканские и колумбийские подарки" для русских.
Банды из американских тюрем бросают вызов русским. Ну подъезжайте...
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Они еще не знают, что в их американских тюрьмах "лафа". Уверен, все побегут проситься назад в свою родную "каталажку" отсиживать.
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19 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Всё это уже описано в тех же старинных арабских сказках:"И ударил он предводителя о землю и тот занялся самим собой". Время ускоряется и "крах империализма", "о котором так много говорили большевики" на обломках Великой Российской империи, виден нашему поколению. Обещанный в 80-х коммунизм не состоялся, зато падение авторитета американских президентов налицо. Арабы презрительно хмыкают, хотя доллар в рублях, как ни странно, крепнет стараниями наших финансовых умельцев, уронивших "деревянненького" от 6 рублей до 90.
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19 час.
В В
Ну и фотки! Как же они любят понтоваться. Даже на ногах фигушки, наверное.
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19 час.
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