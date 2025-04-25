Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы

Гагаузия отвергла указание Кишинева отмечать День Европы вместо традиционного Дня Победы. Заместитель главы автономии подчеркнул приверженность населения региона сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
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