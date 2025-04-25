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Царьград

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Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы

Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы

Гагаузия отвергла указание Кишинева отмечать День Европы вместо традиционного Дня Победы. Заместитель главы автономии подчеркнул приверженность населения региона сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

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