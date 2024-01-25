СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вот тут ты ПРАВ на 1111%!Чем был Большой т...
  • Владимир Елкин
    Начинать чистку в нашей "культуре" надо с головы соответствующего министерства и из СМИ!Почему по стране ...
  • Александр Платов
    Где ты, гнида помойная, правду написал? Ты, ублюдок вонючий, умеешь собирать дерьмо по всем помойкам и выплёвывать ег...Чем был Большой т...

Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО

Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО

  Знаете, почему до сих пор выступают по ТВ и с концертами по стране те, кто открыто или завуалированно выступал против СВО?   Да потому что у нас в «культурке» таких 80%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Трифонова
За одно нужно разобраться и с теми кто раздавал эти звания в 90-е и позже направо и налево всяким Хаматовым и Рейхелбгаусам и Киркоровым
Ответить
7 час.
Тамара Елисеева
Петуха Киркорова лишить звания.
Ответить
2 час.
Владимир Елкин
Начинать чистку в нашей &quot;культуре&quot; надо с головы соответствующего министерства и из СМИ!
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх