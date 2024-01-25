Знаете, почему до сих пор выступают по ТВ и с концертами по стране те, кто открыто или завуалированно выступал против СВО? Да потому что у нас в «культурке» таких 80%.
Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО
Комментарии
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Ирина Трифонова
За одно нужно разобраться и с теми кто раздавал эти звания в 90-е и позже направо и налево всяким Хаматовым и Рейхелбгаусам и Киркоровым
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7 час.
Тамара Елисеева
Петуха Киркорова лишить звания.
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2 час.
Владимир Елкин
Начинать чистку в нашей "культуре" надо с головы соответствующего министерства и из СМИ!
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8 мин.
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