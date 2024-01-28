Танкер "Марлин Луанда" после попадания

виктор матвеев У хуситов, слва всевышнему нет гребаной демократии, поэтому отвека у них не заржавеет,всегда вовремя и по делу.

Бендер Задунайский Индусы то куда лезут ? Спасатели , бл...ь , гребаные . Пусть до тла сгорят .