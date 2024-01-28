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Танкер "Марлин Луанда" после попадания

Танкер "Марлин Луанда" после попадания

Кадры пожара после попадания баллистической противокорабельной ракеты хуситов по британскому танкеру "Марлин Луанда" ночью 27 января.

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Комментарии
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виктор матвеев
У хуситов, слва всевышнему нет гребаной демократии, поэтому отвека у них не заржавеет,всегда вовремя и по делу.
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14 час.
Бендер Задунайский
Индусы то куда лезут ? Спасатели , бл...ь , гребаные . Пусть до тла сгорят .
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14 час.
Владимир Андрианов
Вот вам и Хуситы в шлепанцах... Они красные линии не рисуют, жахнули и сидят заревом любуются. И чем ответят англо-саксы? Думаю ничем.
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7 час.

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