Немцев и русских снова пытаются столкнуть лбами. Как это делается и кому это выгодно

Отношения России и ФРГ, которые и так находятся находятся на крайне низком уровне, стремительно ухудшаются.
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