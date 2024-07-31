Концерты на природе, во дворцах и на крышах: где провести музыкальные выходные в Крыму

Первые выходные августа подарят гостям и жителям Крыма настоящее музыкальное наслаждение. Концерты пройдут на необычных площадках – на крыше музея-заповедника «Неаполь Скифский», в Ливадийском дворце, парке Никитского ботсада, живописной Байдарской долине.
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