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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Концерты на природе, во дворцах и на крышах: где провести музыкальные выходные в Крыму

Концерты на природе, во дворцах и на крышах: где провести музыкальные выходные в Крыму

Первые выходные августа подарят гостям и жителям Крыма настоящее музыкальное наслаждение. Концерты пройдут на необычных площадках – на крыше музея-заповедника «Неаполь Скифский», в Ливадийском дворце, парке Никитского ботсада, живописной Байдарской долине.

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