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Внучка Грейс Келли выходит замуж за немецкого миллионера: что известно о принцессе Ганноверской Александре

Внучка Грейс Келли выходит замуж за немецкого миллионера: что известно о принцессе Ганноверской Александре

Предложения руки и сердца девушка ждала почти 10 лет Грейс Келли Внучка легендарной актрисы и принцессы Монако Грейс Келли — 27-летняя Александра Ганноверская — выходит замуж! Избранником девушки стал немецкий бизнесмен Бен Сильвестер Шраутманн.

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