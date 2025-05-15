Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной

Американский президент не примет участия в переговорах России и Украины в Стамбуле. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп отказался от поездки после того, как Владимир Путин утвердил состав российской делегации.
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