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Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной

Американский президент не примет участия в переговорах России и Украины в Стамбуле. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп отказался от поездки после того, как Владимир Путин утвердил состав российской делегации.

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