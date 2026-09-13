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Царьград

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Синоптик Тишковец: зима в России будет аномально теплой и влажной из-за Эль-Ниньо

Синоптик Тишковец: зима в России будет аномально теплой и влажной из-за Эль-Ниньо

Метеорологи предупреждают о "мягком сценарии" с обилием осадков, оттепелями и снежными бурями, которые могут парализовать транспорт.

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