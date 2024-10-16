Вакарчука связали с масштабной облавой на мужчин на Украине

На Украине разгорелся скандал вокруг лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Дело связано с нашумевшей масштабной ловлей украинских мужчин для пополнения рядов ВСУ прямо во время концертов известных музыкантов.
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