Мишустин дал важное поручение по ходу СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в 2024 году нарастить поставки военной техники в зону спецоперации на Украине и призвал модернизировать оборонно-промышленный потенциал страны, акцентируя внимание на технике и вооружении, которые применяются против Украины.