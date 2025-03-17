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Борьба с тлёй без химии: топ-5 натуральных средств для дачников

Борьба с тлёй без химии: топ-5 натуральных средств для дачников

Узнайте, как избавиться от тли экологично и безопасно. Топ-5 народных средств, советы по профилактике и защите растенийТля — крошечный, но коварный враг, способный за неделю превратить сочную зелень в скрученные, покрытые липким налётом листья.

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