Иван Ургант открыл в Париже компанию по производству шоу

Иван Ургант, который недавно анонсировал новый проект "Живой Ургант" за границей, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Калужский депутат предложил местным жительницам носить мини-юбки для "повышения демографии"
- "Это люди навсегда". Рената Литвинова рассказала о работе над новым спектаклем с Земфирой* и Демной Гвасалия, о жизни в эмиграции и тоске по родине
- "Чудо-сушилка" и "леди-фуршет". Образ Ксении Собчак на модном показе стал мемом
Свежие комментарии