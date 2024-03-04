Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Обделались херманцы , то что они причастны и участвуют и ежу в лесу понятно. Вот и пусть теперь выкручиваются долбодятлыБерлин после пере...
  • Сергей Андросов
    У нас есть застоявшаяся привычка ронять валенок на пусковой стол. Это же не мы виноваты, валенок сам упал! И заявлени...Берлин после пере...
  • Shkarinenko Serguei
    да как бы они сейчас не отмазывались,это явная разработка операции,а как они собираются ее прикрыть(как Северные пото...Берлин после пере...

Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад в Катаре. На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Дохе и офицеры Военно-морских сил ближневосточного государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх