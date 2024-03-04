Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад в Катаре. На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Дохе и офицеры Военно-морских сил ближневосточного государства.
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