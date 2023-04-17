«Есть проблема»: Кедми откровенно рассказал, почему Путин не разгоняет либералов во власти

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman» откровенно рассказал, почему президент России Владимир Путин не разгоняет либералов во власти.
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