Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина

Демонстрация в столице Монголии Улан-Баторе из-за недовольства ходом расследования дела о вывозе угля из Монголии в Китай без таможенного оформления, начатая 4 декабря и 5 декабря переросшая в беспорядки, обернулась штурмом здания правительства.