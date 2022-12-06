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Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина

Демонстрация в столице Монголии Улан-Баторе из-за недовольства ходом расследования дела о вывозе угля из Монголии в Китай без таможенного оформления, начатая 4 декабря и 5 декабря переросшая в беспорядки, обернулась штурмом здания правительства.

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