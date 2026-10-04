Фьюри — о трилогии с Усиком: он сказал, что будет готов в первом квартале 2027 года

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри рассказал, когда собирается провести третий бой с украинцем Александром Усиком.
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