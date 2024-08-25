Путин вчера вечером заслушал доклады командиров из зоны боевых действий СВО

Президенту доложили об обстановке на приграничных с Украиной территориях Владимир Путин поздно вечером 24 августа встретился с руководителями объединенной группировки войск и заслушал доклады командующих группировками о ситуации на линии боевого соприкосновения, передает пресс-служба Кремля.