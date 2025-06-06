Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

Иван Иванов Не Азербайджана))))))) а нашей продажной "элиты"правящих кругов и надзорных органов.Система прогнила сверху и до низу...выгодно всем...от продажи нефти через азеров,,завоза наркоты и контрафакта,до завоза мигрантов ...

ЕА Евгений Алексеенко Неужели не противно читать и слышать все от патриотов РФ об Алиеве и вообще об азерах,они нас просто используют нагло и ценично,а Путин хоть бы что?!До каких пор Государь?