Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

Владельцы «Садовода» являются большими друзьями президента Азербайджана Ильхама Алиева. В районе рынка «Садовод», принадлежащего выходцам из Азербайджана, нашли 200 фиктивных обувных фабрик, которые фактически ничего не изготавливают.

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Комментарии
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Иван Иванов
Не Азербайджана))))))) а нашей продажной &quot;элиты&quot;правящих кругов и надзорных органов.Система прогнила сверху и до низу...выгодно всем...от продажи нефти через азеров,,завоза наркоты и контрафакта,до завоза мигрантов ...
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Неужели не противно читать и слышать все от патриотов РФ об Алиеве и вообще об азерах,они нас просто используют нагло и ценично,а Путин хоть бы что?!До каких пор Государь?
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3 час.
М
ММ
Да уже не обманывают, уже плюют на него! Он утирается и извиняется..
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37 мин.
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