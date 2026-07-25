РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

The Sun: британские солдаты угнали раритетный БТР и таранили автомобили на улице

The Sun: британские солдаты угнали раритетный БТР и таранили автомобили на улице

REUTERS/JNA Press/Sipa USA Двое пьяных британских солдат угнали бронетранспортер Bulldog из военной части в Перхем Даун, после чего, разогнавшись на нем по узкой улице, протаранили припаркованные автомобили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии