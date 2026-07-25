The Sun: британские солдаты угнали раритетный БТР и таранили автомобили на улице

REUTERS/JNA Press/Sipa USA Двое пьяных британских солдат угнали бронетранспортер Bulldog из военной части в Перхем Даун, после чего, разогнавшись на нем по узкой улице, протаранили припаркованные автомобили.
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