Всё схлопнулось в одночасье: Атомный удар русских, к которому в США не успели подготовиться

Соединённые Штаты официально запретили поставки урана из Российской Федерации. Соответствующий законопроект встретил единодушную поддержку в конгрессе, и, несомненно, пройдёт согласование и у президента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии