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Всё схлопнулось в одночасье: Атомный удар русских, к которому в США не успели подготовиться

Всё схлопнулось в одночасье: Атомный удар русских, к которому в США не успели подготовиться

Соединённые Штаты официально запретили поставки урана из Российской Федерации. Соответствующий законопроект встретил единодушную поддержку в конгрессе, и, несомненно, пройдёт согласование и у президента США.

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