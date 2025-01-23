Александр Иванович Колпакиди пишет: Вот и вскрылось, откуда инфляция в 8-10% в 2024 году. Они сравнивают 550 продовольственных и бытовых товаров, например подорожавшую на 92% (!!!) картошку, которую едят каждый день и подешевевшие на 4% наушники, которые если и покупают, то не все и максимум 1-2 раза в жизни! Извините, другой власти и экономистов у меня для вас нет - перефразируя известную фразу Сталина про писателей.
Вот и вскрылось, откуда инфляция
Комментарии
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Владимир Алтайцев
И ничего изменить нельзя. Кричи хоть до изнеможения, ничто не изменится. Война, товарищи. Но и прекращать её нельзя, иначе нас сомнут, как о тгом мечтает Трамп со своими ультиматумами.
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5 час.
Семен Демин
Подорожали продукты и ЖКХ, без чего прожить нельзя.
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3 час.
Игорь Василевский
Умиляет рост цен на молоко! 2 года назад литр 3,2% стоил в картонной упаковке 49 руб, сегодня - в пластике, 104 руб. И где здесь 20%? А по чем молочко закупается у производителей? Рублей то по 35-40 без НДС? И кто и где столько наворачивает на его цену?
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2 час.
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