Александр Иванович Колпакиди пишет: Вот и вскрылось, откуда инфляция в 8-10% в 2024 году. Они сравнивают 550 продовольственных и бытовых товаров, например подорожавшую на 92% (!!!) картошку, которую едят каждый день и подешевевшие на 4% наушники, которые если и покупают, то не все и максимум 1-2 раза в жизни! Извините, другой власти и экономистов у меня для вас нет - перефразируя известную фразу Сталина про писателей.