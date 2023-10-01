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Тейлор Грин: Британия начнет третью мировую, отправив войска на Украину

Тейлор Грин: Британия начнет третью мировую, отправив войска на Украину

Великобритания начнет третью мировую войну, если решит отправить свои войска на Украину. Об этом Марджори Тейлор Грин, член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки, рассказала в социальной сети Х (бывшая Twitter).

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