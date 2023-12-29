Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Собянин рассказал о проекте «Добрый автобус» для горожан старшего поколения В Москве продолжает действовать образовательная программа «Музеи-детям», в рамках которой столичные школьники и студенты могут бесплатно посетить более 100 городских музеев и выставочных залов.