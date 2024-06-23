Мы не забудем!

Будем помнить и гордиться нашей Родиной и нашими героями,защитившими наш народ от фашизма всегда!!!Вечная слава победителям!!!❤💞

Сергей Безон

Ну да, только вот олигархи забыли, Р. Абрамович нацистов в Британию вывозил, а другие деньгами помогают, ГСМ бесплатно всу отдают. Все что свято, предали они. Так что не удивительно, что суверенитета нет.