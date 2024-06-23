Русский актёр Василий Лановой: "В Европе журналисты мне в лицо говорили: "Что вы со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли".
Мы не забудем!
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Татьяна Кибишева
Царствие Небесное, вечная память и слава погибшим за Отечество!!!!!!!
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13 час.
Надежда Петракова
Будем помнить и гордиться нашей Родиной и нашими героями,защитившими наш народ от фашизма всегда!!!Вечная слава победителям!!!❤💞
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13 час.
Сергей Безон
Ну да, только вот олигархи забыли, Р. Абрамович нацистов в Британию вывозил, а другие деньгами помогают, ГСМ бесплатно всу отдают. Все что свято, предали они. Так что не удивительно, что суверенитета нет.
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7 час.
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