Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давайте,отдавайте своё оружие украине и воюйте луками и стрелами!Южная Корея преду...
  • Eduard
    Да,мир скатился к серту.Никакого уважениябольше к Европе,Америке и их "союзникаии".Поддерживают Украину,где был перев...Южная Корея преду...
  • Eduard
    Мнение Южной Кореи как союзника США нас не интересует.Есть прелесное слово"соучастник"Южная Корея преду...

Мы не забудем!

Мы не забудем!

Русский актёр Василий Лановой: "В Европе журналисты мне в лицо говорили: "Что вы со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Царствие Небесное, вечная память и слава погибшим за Отечество!!!!!!!
Ответить
13 час.
Надежда Петракова
Будем помнить и гордиться нашей Родиной и нашими героями,защитившими наш народ от фашизма всегда!!!Вечная слава победителям!!!❤💞
Ответить
13 час.
Сергей Безон
Ну да, только вот олигархи забыли, Р. Абрамович нацистов в Британию вывозил, а другие деньгами помогают, ГСМ бесплатно всу отдают. Все что свято, предали они. Так что не удивительно, что суверенитета нет.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх