Второй бомбардир в истории клуба.Конец прошедшей недели в КХЛ получился богатым на громкие новости. Пока хоккейная общественность обсуждала расставание «Металлурга» с Андреем Разиным, разрыв СКА с Игорем Ларионовым и последущее назначение Разин в клуб из Санкт-Петербурга, «Сибирь» тоже преподнесла сюрприз: новосибирский клуб выставил на драфт отказов Тэйлора Бека и защитника Федора Гордеева.