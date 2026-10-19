Второй бомбардир в истории клуба.Конец прошедшей недели в КХЛ получился богатым на громкие новости. Пока хоккейная общественность обсуждала расставание «Металлурга» с Андреем Разиным, разрыв СКА с Игорем Ларионовым и последущее назначение Разин в клуб из Санкт-Петербурга, «Сибирь» тоже преподнесла сюрприз: новосибирский клуб выставил на драфт отказов Тэйлора Бека и защитника Федора Гордеева.
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