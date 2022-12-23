Помоги детям и подросткам узнать, кто такие настоящие герои и почему каждый сможет им стать

Многие современные дети и подростки далеки от темы героизма. Понятие «Герой» для них что-то нереальное, не существующее, настолько отдаленное, что у них даже не появляется вопрос «Почему тех людей называют Героями?»; «Кто такой настоящий Герой?».
Многие современные дети и подростки далеки от темы героизма. Понятие «Герой» для них что-то нереальное, не существующее, настолько отдаленное, что у них даже не появляется вопрос «Почему тех людей называют Героями?»; «Кто такой настоящий Герой?».
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