Степной ленд-лиз -- помощь СССР от Монголии

﻿﻿Автор: Максим Вишневенко. Сражайтесь, котаны и котанесы, сегодня с вами будут верблюды, снег и горы - пока железный вал танков Манштейна катится к Волге, из далекой Монголии придет помощь воюющему советскому народу.