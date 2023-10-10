Степной ленд-лиз -- помощь СССР от Монголии

Автор: Максим Вишневенко. Сражайтесь, котаны и котанесы, сегодня с вами будут верблюды, снег и горы - пока железный вал танков Манштейна катится к Волге, из далекой Монголии придет помощь воюющему советскому народу.
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