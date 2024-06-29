Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Мобилизоваться придётся всем украинцам вне зависимости от желания, поскольку нет другого. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик подразделения «Арата» ГУР МО Украины Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».