Украинцы не горят желанием идти добровольцами в подразделения смертников Буданова

Мобилизоваться придётся всем украинцам вне зависимости от желания, поскольку нет другого. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик подразделения «Арата» ГУР МО Украины Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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