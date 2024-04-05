Несистемная оппозиция России развернула опасный тренд защиты прав мигрантов

Опасный и разрушительный рефрен решили лоббировать через научные круги несистемные оппозиционеры, среди которых много иноагентов, откровенных русофобов и просто ненавидящих Россию сторонников пресловутой евроатлантической интеграции, кому уроки той же Украины пошли не в пользу.
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