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ИИХФ назвала состав групп на МЧМ-2024 в Швеции – без России и Беларуси

ИИХФ назвала состав групп на МЧМ-2024 – без России и Беларуси. Турнир пройдет в шведском Гетеборге.  В группу А попали сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии.

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