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«Авианосец совершал манёвр уклонения»: в Красном море потерян американский

«Авианосец совершал манёвр уклонения»: в Красном море потерян американский истребитель F/A-18E USS Harry S.

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