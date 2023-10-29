МО: ВС РФ с начала СВО уничтожили свыше 13 тысяч украинских танков

Российские военнослужащие за период с начала ведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины сумели уничтожить более 13 тысяч танков и боевых бронированных машин украинских Вооруженных сил (ВСУ).
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