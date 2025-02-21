Минобороны получит в 2025 году несколько учебно-тренировочных самолётов УТС-800

Минобороны России получит в 2025 году ещё несколько учебно-тренировочных самолётов УТС-800. Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации.
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