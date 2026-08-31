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SPLETNIK

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48-летняя Ирина Пегова в мини-юбке появилась на публике с возлюбленным на 10 лет её моложе

48-летняя Ирина Пегова в мини-юбке появилась на публике с возлюбленным на 10 лет её моложе

Ирина Пегова вышла в свет с возлюбленным Сергеем Мариным, который на 10 лет её моложе. Пара приняла участие в мероприятии премиального подмосковного гольф-клуба.

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