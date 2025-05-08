В Алтайском крае появились фейки, связанные с "отравленной водой" на праздновании 9 Мая

В сомнительных сообщениях говорится, что жителей якобы хотят отравить волонтеры В Алтайском крае в преддверии Дня Победы начали распространятся фейки, связанные с якобы отравленными продуктами, армейскими фляжками, сувенирами и бутилированной водой.
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