В Алтайском крае появились фейки, связанные с "отравленной водой" на праздновании 9 Мая

В сомнительных сообщениях говорится, что жителей якобы хотят отравить волонтеры В Алтайском крае в преддверии Дня Победы начали распространятся фейки, связанные с якобы отравленными продуктами, армейскими фляжками, сувенирами и бутилированной водой.