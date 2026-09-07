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Моуринью о матче с «Интером»: «Я хочу победить, а не выступить так же хорошо, как против «Бетиса», и проиграть. «Реал» играл как команда, но произошла аномалия»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью поделился ожиданиями от завтрашнего матча Лиги чемпионов против « Интера ».

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