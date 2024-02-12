Уральские металлурги сохранили сотни миллионов рублей за счет программы повышения энергоэффективности

ММК продолжает работу по повышению энергоэффективности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК продолжается комплексная работа по совершенствованию системы энергоменеджмента и повышению энергоэффективности всех производственных процессов.