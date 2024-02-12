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Уральские металлурги сохранили сотни миллионов рублей за счет программы повышения энергоэффективности

Уральские металлурги сохранили сотни миллионов рублей за счет программы повышения энергоэффективности

ММК продолжает работу по повышению энергоэффективности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК продолжается комплексная работа по совершенствованию системы энергоменеджмента и повышению энергоэффективности всех производственных процессов.

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